96 sporcu dereye girmek için raket salladı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de okul sporları gençler masa tenisi müsabakalarına 96 sporcu dereye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor Gençler Masa Tenisi müsabakaları Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapıldı. Gençler Masa Tenisi müsabakalarına erkeklerde 18 kızlarda 12 takım katıldı.

Gençler Masa Tenisi müsabakaları sonunda erkeklerde Farabi Anadolu Lisesi birinci, Beyciler Anadolu Lisesi ikinci, Turgut Özal Anadolu Lisesi üçüncü ve Cumhuriyet Anadolu Lisesi dördüncü oldu.

Kızlarda ise Akçakoca Fen Lisesi birinci, Gümüşova Borsa İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi ikinci, Arsal Anadolu Lisesi üçüncü ve Gümüşova Anadolu Lisesi dördüncü oldu.