AB proje eğitimleri devam ediyor

Düzce Belediyesi Proje Ofisi, Avrupa Birliği (AB) üzerinden proje bazlı sağlanan fonlara yönelik çalışmalarını arttırdı. Proje Ofisi, bu kapsamda kent konseyi çalışma gruplarına yönelik AB proje yazma eğitimleri vermeye başladı. Düzce Belediyesi Encümen toplantı salonunda gerçekleşen toplantıların ilki gençlik meclisinin katılımıyla yapıldı. AB proje fonlarına nasıl ve ne şekilde başvuruda bulunulabileceği, proje içerikleri ve detaylar konusunda yapılan bilgilendirme eğitimleri her hafta farklı çalışma gruplarıyla devam edecek.