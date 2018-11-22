AB Projesi hazırlan ekip Restorasyon Projelerinde Kurama ve Uygulama eğitimine katıldı

Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi çalışanları ile Gölyaka Belediyesi ve Düzce Üniversitesinden teknik personellerinin de katılımıyla “Restorasyon Projelerinde Koruma ve Uygulama Detayları” başlıklı eğitim programı düzenlendi. 2018 yılı Teknik Destek Projesi kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile düzenlenen eğitimde personeller, restorasyon projelerinin hazırlanmasında dikkat edilecek detaylar hakkında bilgilendirildi. Tarihi araştırma çalışmalarının yapılması, restore etme sürecindeki teknik detaylar, ihale süreci ve çeşitli konular üzerinde işleyiş hakkında konuların işlendiği eğitim programı 3 gün sürdü. Eğitimler hakkında yapılan açıklamada; Mimar, Mühendis, Arkeolog ve Sanat Tarihçisi teknik çalışanların katıldığı eğitimler sayesinde proje hazırlama ve uygulama aşamalarının profesyonellik seviyesinin artacağı belirtildi.