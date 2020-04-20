AB ülkelerine üç ayda 8 bin 752 ton 82 kilo fındık ihraç edildi

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Düzce'de 2020 yılının ilk üç ayında AB ülkelerine 8 bin 752 ton 82 kilogram fındık ihracatı gerçekleşti.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeye devam ediyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada birinci sırada olduğumuz fındık yaklaşık 728 bin hektar alanda üretiliyor. Fındık üretiminin önemli bölgelerinden olan Düzce'de de 2020'nin Ocak, Şubat ve Mart ayındaki fındık ihracat rakamları açıklandı. Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre ise AB ülkelerine Ocak ayında 2 bin 334 ton, Şubat ayında ise 3 bin 122 ton 200 kilo mart ayında ise 3 bin 595 ton 560 kilo olmak üzere toplam 8 bin 752 ton 82 kilo fındık ihracatı gerçekleşti.

Düzce'den 2019 yılında 15 bin 344 ton fındık ihracatı yapılmıştı.