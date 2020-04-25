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ABD'den gelen 225 kişi Düzce'de karantinaya alındı

Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında ABD’de Konsolosluğa başvurarak Türkiye’ye gelmek istediğini belirten Türk Vatandaşları, özel uçak seferi ile ülkeye getirilerek Düzce’de Karantinaya alındı.

Korona Virüs (COVİD-19) Pandemisi kapsamında ABD'de Konsolosluğa başvurarak Türkiye'ye gelmek istediğini belirten Türk Vatandaşları, özel uçak seferi ile ülkeye getirilerek Düzce'de Karantinaya alındı.


Türkiye Cumhuriyeti, yurt dışında bulunan Türk vatadaşları için özel uçak seferleri ile kurtarma çalışması yapacağını açıklamasının ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan konsolosluğa başvuranlar için Türkiye'den özel uçak gönderildi. New York eyaletinden kalkan Türk Hava Yolları'nın TK4031 sefer sayılı uçağı ile Ankara Esenboğa Havaalanına gelen 225 yolcunun ilk sağlık kontrolleri burada yapıldı. Kontroller tamamlanan yolcular otobüslere alınan polis eskortu ile Düzce'de Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurduna getirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yurt çevresinde gelen Türk vatandaşları, hazırlanan odalara girmeden önce AFAD ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolleri yapıldı.


Daha önce Romanya'dan getirlen 74 kişi ile Düzce'de toplamda 299 kişi Karantina'ya alındı. Yetkililerden alınan bilgilere göre ABD'nin dışında gün içerisinde Senegal ve Moritanya'dan gelecek Türk vatandaşları da yurda alınacak.

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