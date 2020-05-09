ABD'den gelenlerin karantina süresi doldu evlerine yola çıktılar

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını kapsamında 14 gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Kredi ve Yurtlar Kurumunun Düzce'de bulunan Raziye Begüm Sultan Yurdu'na yerleştirilen 225 kişi otobüslerle memleketlerine gönderildi.

Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarını özel uçak seferleri ile Türkiye'ye gelen 225 kişi Kredi ve Yurtlar Kurumunun Düzce'deki Raziye Begüm Sultan Yurdu'na 14 gün önce yerleştirilmişti. Karantina yurdunda süreleri dolan 225 kişinin burada yapılan son kontrollerinin ardından Düzce Valiliği tarafından ayarlanan otobüsler ile memleketlerine gönderildi.

“Bizi rahat ettirmek için gayret gösterdiler”

6 aydır Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Esin Kaplan, karantina sürecinin bitmesinin ardından Düzce Valiliği tarafından ayarlanan otobüs ile memleketine giderken, “Karantina süreci çok güzel geçti. Yalnız olmak sıkıcı idi ama sağ olsunlar bizimle çok ilgilendiler. Bizi rahat ettirmek için gayret gösterdiler” dedi.

“Hem Amerika'da hem Türkiye'de bizimle ilgilenildi”

12 Yıldır Amerika'da yaşayan ve Çorum'da ailesini özlediğini belirten Yusuf Atik, “Allah razı olsun bütün ilgilenenlerden. New York'tan başlayıp Düzce'ye kadar ilgilendiler. Konsoloslukta bizim telefonlarımıza sürekli cevap verenler bizim devamlı sorunlarımız ile ilgilenenlere teşekkür ediyoruz. Karantina sürecimizde de hiçbir sıkıntı görmedik. Herkes çok yardımcı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Devletimize milletimize Allah zeval vermesin” şeklinde konuştu.

“Dünya'da görülmemiş bir hizmet”

Mersinde ikamet eden Orhan Taşkın ise oğlunu Düzce'deki yurttan kendi arabası ile almaya geldi. Oğlu'nun New York'ta üniversite okuduğunu, Amerika'da otelde kaldığını karantina sürecindeki konforun yurt dışındaki otelde göremediklerini belirtti. Taşkın “Herhalde Dünya'da görülmemiş bir hizmet verilmiş burada. Amerika ile Almanya ile Danimarka ile kıyaslanamayacak bir şekilde otel konforunda bütün ihtiyaçlarını karşılamışlar. 4 öğün yemek, 6 litre su, diş macunu, diş fırçası, şampuan vesaire aklınıza gelebilecek tüm kişisel malzemeleri vermişler. Bunların hiç birini Amerika'da da otelde kaldı ama orada diş fırçasını bile vermediler. Biz devletimize milletimize teşekkür ediyoruz. Oğlumuzu sapa sağlam buraya getirdiği için. Amerika'da üniversite eğitimi görüyordu. 1 yıldır ayrı idik. Hiçte görüşmüyorduk. Sağ salim sağlıklı geldiği için mutluyuz. Bin kere devletimize milletimize teşekkür ederiz” diye konuştu.

Düzce'de daha önce Romanya'dan gelen 74 kişinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden getirilen 225 kişinin de karantina süreçlerinin bitmesinin ardından toplamda 299 kişi memleketlerine gönderildi.