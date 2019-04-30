Abisini pompalı tüfekle öldüren zanlı yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Darıcı Mahallesi'nde abisini pompalı tüfek ile öldüren ve ardından firar eden zanlı, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Düzce'nin Darıcı Mahallesi 5791 Sokak'ta birlikte yaşadığı abisi Mevlüt A.'yı pompalı tüfek ile öldüren şüpheli Mehmet A., Darıcı Mahallesi Darıcı Sokak üzerinde suç aleti silah ile birlikte Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin abisini ortak mal ve tapuları gönül ilişkisi olan bir bayanın üzerine resmi olarak yapmasından dolayı çıkan tartışma sonucundan vurduğu iddia edildi. Şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.