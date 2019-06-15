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Aç kalan ayı arı kovanlarına saldırdı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde aç kalan ayı arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırdı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aç kalan ayı arıcılık yapan kişinin kovanlarına saldırdı.


Düzce'nin Akçakoca İlçesi'nde meydana gelen olayda ormanlık alanda aç kalan ayı arıcılık yapan Nevzat Konca'nın kovanlarına saldırdı. Birçok kovanı kıran ve içinde ki petekleri yiyen ayı daha sonra kovanların yanından uzaklaştı. Sabah saatlerinde kovanlarını kontrol etmeye giden Nevzat Konca ise görüntü karşısında şok oldu. Ayıya ait ayak izleri olduğunu fark eden Konca, yaşadıklarını ise cep telefonu ile kayıt ederek sosyal medya hesabından paylaştı.

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