İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aç kalan ayı köye indi, kovanlara daldı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de yiyecek bulmak için köye inen ayı, çok sayıda bal kovanını tahrip etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de yiyecek bulmak için köye inen ayı, çok sayıda bal kovanını tahrip etti. Kovanlara dadanan ayı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.


Düzce'de aralıklarla yağan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Yer yer 1 metreye ulaşan kar kalınlığı sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ormanlarda yaban hayatı yemlerken, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde aç kalan ayı yiyecek bulmak için köye indi. Yongalık köyünde kovanlara dadanan ayı bir çok bal kovanını tahrip etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.