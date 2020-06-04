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Aç kalan tilkiyi dede oğul elleriyle besledi

DÜZCE(İHA) – Düzce’de aç kalan tilki evlerin bahçelerine kadar indi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de aç kalan tilki evlerin bahçelerine kadar indi. Bahçesinde tilkiyi gören bir vatandaş ise minik torunuyla birlikte bahçeye çıkarak, tilkiyi besledi. Dede torunun tilkiyi besleme anları ise kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler ilgi odağı oldu.


Olay Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana geldi. Doğada yiyecek bulamadığı için yerleşim yerleri çevresinde yiyecek arayan tilkiye Bahattin Türkoğlu isimli vatandaş duyarsız kalmadı. Aç kaldığı için evlerinin önündeki bahçeye kadar gelen tilkiyi gören Bahattin Türkoğlu torununu da alarak tilkinin yanına indi. Evden aldığı ekmekleri ürkek davranan tilkiye vermesi için torununa bölerek veren Bahattin Türkoğlu, torununun attığı ekmeklerden korkarak kaçan tilkiyi “Gel gel” diyerek çağırdı. Bahattin Türkoğlu'nun çağırmasıyla tekrar geri dönen tilki, minik torunun attığı ekmekleri yemeye başladı.


Torun ve dedenin verdiği yiyeceklerle beslenen tilki bir süre sonra gözden kayboldu. Dede ve torunun tilki beslediği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bahattin Tükoğlu'nun paylaşımı ilgi odağı oldu.

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