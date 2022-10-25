Acar'dan basın voleybol takımına jest

Düzce'de devam eden kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden Düzce Basın voleybol takımına ilgi gün geçtikte çoğalıyor. İlk kez kurumlar arası voleybol turnuvasına katılan ve grubundan çıkarak başarı elde eden Düzce Basın voleybol takımına bir destekte Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar'dan geldi.

Düzce Basın voleybol takımını ziyaret eden Acar, basına tatlı ikram ederken, başarılarının devamını diledi. Basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektiren Acar, basının sosyal faaliyetlerine her zaman destek olacaklarını söyledi.