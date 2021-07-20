Acemi kasap, kameraları görünce duvarların arkasına saklandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kurban keserken yanlışlıkla bacağını kesen vatandaş, acil servisin önünde bekleyen kameraları görünce hastaneden çıkmak istemedi. Duvarların arkasına saklanan acemi kasabın yardımına arkadaşı koştu.

Sabah saatlerinde kurbanlarını kesmek isteyen bazı vatandaşlar hastanelik oldu. 33 vatandaş, kentteki çeşitli hastanelere kesi ve yaralanma şikayetiyle başvurdu. Acemi kasaplar, ellerinde ve bacaklarında bandajlarla Düzce'deki hastanelerin acil servislerine akın etti.

Hastaneden çıkmak istemedi

Kurban keserken bacağını kesen bir vatandaş ise tedavisinin tamamlanmasının ardından hastaneden çıkarken kapı önünde kameraları görünce hastane duvarlarına saklandı. Arkadaşının yanına giderek, hastaneden çıkarttığı yaralı vatandaş, güçlükle yürüyerek hastaneden çıktı.