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Acemi kasaplar yine kendini kesti

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Kurban Bayramı’nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayan acemi kasaplar hastanelere akın etti.


Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da kendilerini yaralayarak hastanelik oldu. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlar ve ambulanslarla hastanelere getirildi. Hastaneye gelenlerin çoğunun ya elinden, ya parmaklarından ya da kolundan yaralı olduğu görülürken, bir vatandaşın kalçasından yaralı olması dikkat çekti. Saat 08.00'den 10.30'a kadar kent genelinde kamu ve özel hastanelere 34 yaralının geldiği öğrenildi.

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