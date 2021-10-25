Açı Eğitim Kurumu misafirlerini ağırladı

Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim ve Barınma Hizmetleri Daire Başkanı Ceyhun Ay ve Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Düzce Açı Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek Kurucu Müdür Tamer Erdinç'ten bilgiler aldılar.

Düzce'de son dönemde yaptığı organizasyonlarla veli, öğrenci ve eğitimcilerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalara imza atan Düzce Açı Eğitim Kurumları ayrıca misafirlerini de ağırlıyor. Bu kapsamda Açı Eğitim Kurumunu Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim ve Barınma Hizmetleri Daire Başkanı Ceyhun Ay ve Düzce ll Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç ziyaret etti. Ziyaret sırasında Kurucu Müdür Tamer Erdinç'ten bilgiler alan Ay ve Kırbaç, eğitim kurumunda verilen eğitimleri ve eğitmenleri de yerinde gördü.

Ziyarette açıklama yapan Açı Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Tamer Erdinç; “Milli Eğitim Müdürümüz Tamer Kırbaç ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim ve Barınma Hizmetleri Daire Başkanımız Ceyhun Ay kurumumuza yaptıkları ziyaretlerinde bizleri onurlandırdılar. kendilerine teşekkür ederiz” dedi.