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Açı Eğitim Kurumunda hizmet içi eğitim

DÜZCE(İHA) –Açı Eğitim Kurumunda Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk, tarafından hizmet içi eğitim verildi.


Açı Eğitim Kurumu hizmet içi eğitime önem veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanı Mehmet Baki Öztürk tarafından verilen eğitimde kaliteyi arttırmak için önemli bilgiler paylaştı.


Öztürk, “Eğitimde kendimize sürekli yeni hedefler koymalıyız. Hayata karşı donanımlı olmalıyız. Sen ne isen başkası odur. Kazanan her zaman çözümün bir parçasıdır” ifadelerinde bulundu.


Düzce Açı Eğitim Kurumlarını ziyaret ederek Kurucu Müdür Tamer Erdinç, “Değerli hocamız hizmet içi eğitimimize değerli zamanından ayırıp bilgilen sundu. Kendisine teşekkür ediyorum. Açı Eğitim Kurumları olarak kaliteden asla öden veremeyiz. Bunun içinde her geçen gün kendimizi yeniliyoruz” dedi.

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