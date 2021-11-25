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Açı Eğitim Kurumundan Keşir'e ziyaret

Açı Eğitim Kurumları kurucusu Tamer Erdinç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’i ziyaret etti.

Açı Eğitim Kurumları kurucusu Tamer Erdinç, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i ziyaret etti.


AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'i makamında ziyaret eden Açı Eğitim Kurumları Kurucusu Tamer Erdinç, hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Eğitim kurumları hakkında Milletvekili Ayşe Keşir ile bir süre görüşen Tamer Erdinç, ünlü fikir insanı, programcı ve şair Hayati İnanç'ın Düzce programı hakkında da bilgiler verdi ve davet etti.



Program 2 Aralıkta


Açı Eğitim Kurumları, Türkiye Gençlik Vakfı ve Özel Düzce Çocuk Kulübü işbirliği ile düzenlenen program 2 Aralık Perşembe günü saat 19.30'da 18 Temmuz Spor Salonunda gerçekleşecek. Ücretsiz olarak izleyebilecek programın davetiyeleri Açı Eğitim Kurumlarından temin edebilecek.

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