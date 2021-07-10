Açı kursta erken kayıt zamanı başladı

Türkiye'nin bir çok şehrinde bulunan Açı Eğitim Kurumları, Düzce'de de faaliyetlerine başladı. Atatürk Bulvarı Çoban kavşağında hizmete açılan Açı Eğitim Kurumları, 2021-2022 eğitim öğretim yılında öğrencilere eğitim vermeye başlayacak. Erken kayıt indirimleri yaparak Düzcelileri velilere çağrı yapan Açı Eğitim kurumları, tecrübeli kadro ve rehberlik servisi ile yeni döneme hazır. Düzce'nin eğitimde başarı çıtasını arttırmak için Düzce'ye Açı Eğitim Kurumlarını getiren Tamer Erdinç, “ Şehrimize hayırlı olsun. Atatürk Bulvarı Çoban Kavşağında hizmete açıldık. Sınıflarımız, etüt alanlarımızı hazırladık. Öğrencilerimiz için tüm planlamaları yaptık. Erken kayıt dönemimizi başlattık. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde çocuklarını Açı eğitim kurumlarına göndermek isteyen velilerimizi okulumuza bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.