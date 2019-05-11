Açık derste doğanın ve doğa eğitiminin önem anlatıldı

Mehmet Akif Ersoy Eğitim ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakkı Çoknaz, Üniversitenin akademik ve idari personeli, çeşitli kurum temsilcileri ve öğrenciler katılım gösterdi.

“Doğa Eğitiminde Dünyadaki Son Yaklaşımlar, Liderlik Beceri Gelişimi” başlıklı sunumu gerçekleştiren Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Müberra Çelebi, doğanın tanınması gerektiğini vurgulayarak, doğayı yaşamak, kullanmak, korumak ve ona hizmet etmek gerektiğini söyledi.

Doğada yapılan etkinlilerin çocukların gelişimine önemli katkılar sağladığını ifade eden Çelebi, yaratıcı drama ve öğretici etkinliklerin doğanın içerisinde yapılmaya başlandığını ifade etti. Doğa eğitimlerinin liderlik özelliklerini, motivasyon, karar verme, takım çalışması, kişiler arası iletişimi de geliştirdiğini katılımcılarla paylaşan, öğretim üyesi Çelebi, doğa eğitimlerinin her yaştan, kültürden, sosyal gruptan kişilerin yapacağını ifade etti.

Doğada uygulanacak eğitimlerin yetkili kişiler tarafından yönetilmesi uyarısında bulunan Dr. Öğr. Üyesi Müberra Çelebi, Türkiye'de gerçekleştirilen doğa eğitimlerine ve kamp imkanlarını da katılımcılarla paylaştı.