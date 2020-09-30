Acil çağrı hizmetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Düzce Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda istatistikî veriler görüşüldü.

Düzce'de Emniyet, 112, Jandarma ve diğer kuruluşların tek bir hatta taşınmasının ardından Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili olarak toplantıları da yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Düzce Afet Acil Durum Merkezi Müdürlüğü'nden Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve ilgili daire amirlerinin katılımı ile Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlara aktarılan çağrıların istatiksel değerlendirmesi yapıldı.