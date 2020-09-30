İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Acil çağrı hizmetleri koordinasyon toplantısı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı’nda, Düzce Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Düzce Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda istatistikî veriler görüşüldü.


Düzce'de Emniyet, 112, Jandarma ve diğer kuruluşların tek bir hatta taşınmasının ardından Acil Çağrı Hizmetleri ile ilgili olarak toplantıları da yapılıyor. Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda, Düzce Afet Acil Durum Merkezi Müdürlüğü'nden Vali Yardımcısı Süleyman Hurrem Aksoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli ve ilgili daire amirlerinin katılımı ile Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda kurumlara aktarılan çağrıların istatiksel değerlendirmesi yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.