Acil durum merkezinde deprem tatbikatı

DÜZCE (İHA) – Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından 2022 yılının tatbikat yılı olarak belirlenmesinin ardından Düzce'de 112 Acil Çağrı Merkezi'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'de deprem tatbikatları tüm hızı ile devam ediyor. Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekiplerince her gün düzenli olarak çeşitli kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirilen deprem tatbikatları son olarak 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Çağrı karşılayıcıların deprem anında yapması gerektiği konular ile ilgili yapılan bilgilendirmelerin ardından çalan siren ile birlikte tatbikat gerçekleştirildi. Deprem anı ve acil durumlarda tahliye olacak kişilerle birlikte tahliye programı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.