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Acil durum tedbirleri görüşüldü

Düzce Valisi Dr.

Zülkif Dağlı başkanlığında düzenlenen 2018-2019 Yılı Kış Tedbirleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Koordinasyon toplantısı yapıldı.


Kış aylarına geçiş ve kar beklentileri ile birlikte Düzce'de alınacak tedbirlerin görüşülmesi için Zülkif Dağlı başkanlığında toplantı düzenlendi. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen 2018-2019 Yılı Kış tedbirleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Koordinasyon toplantısına Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya ilgili kurum müdürleri ve STK temsilcileri de katıldı. Toplantıda, kar yağışı ve sonrası ile olağanüstü acil durumlara karşı alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda kararlar alınırken Vali Dağlı ilgili kurumların acil durumlar karşısında hazırlıklı olması gerektiğine dikkat çekti.

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