Adalet Bakanı Bozdağ: "AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar"

Depremin meydana geldiği merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem sonrasında sosyal medyada yapılan asılsız paylaşımlara ilişkin, "AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar. Resmi makamların söylemediklerini, resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe yayıyorlar. Bunlarla ilgili yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle alakalı hem kolluk güçleri hem de cumhuriyet savcılıkları adli süreçleri işletmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremin meydana geldiği merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde incelemelerde bulundu. Hem esnafı hem de çadırda kalan vatandaşları da ziyaret eden Bakan Bozdağ, depremzedelere geçmiş olsun temennilerini iletti.

"Türkiye, gücüyle kudretiyle her türlü sıkıntıyı, sorunu aşacak yeteneğe sahiptir"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Bozdağ, devletin tüm imkanıyla vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek, hasarları yerinde görmek için Düzce'de görev yaptığına değinen Bakan Bozdağ, "Tabii, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız üzerine de önemli görevler düşüyor, onlar da büyük bir gayretle çalışıyorlar. Ziyaretimizde de gördük. Gerek AFAD, gerekse AFAD ile beraber Türkiye'nin hareket kabiliyetinin arttığını gördük. Devletimizin bütün kurumları bölgemizde büyük bir seferberlik ve uyum içerisinde çalışıyorlar. Devlet bütün imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır ve olamaya devam edecektir. Türkiye, gücüyle kudretiyle her türlü sıkıntıyı, sorunu aşacak yeteneğe sahiptir" dedi.

"AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar"

Depremin ardından sosyal medyada asılsız paylaşımlar yapıldığını da belirten Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Düzceli, Gölyakalı hemşehrilerimize şu çağrıyı yapmakta uygun görüyorum; sosyal medyada aslı olmayan, yalan pek çok haber, maalesef dolaşıma sokulmakta. Vatandaşlarımız arasına korku, panik ve endişe salmak için bunların kötü niyetle yapıldığı çok aşikardır. Bu sebeple, bütün vatandaşlarımızın, resmi makamlar tarafından açıklamalar dışındaki haberlere ve yorumlara itibar etmemesini önemle rica ediyorum. Çünkü maalesef aslı olmayanları aslı var gibi gösteriyorlar. AFAD'ın yapmadığı açıklamaları, AFAD'ın açıklamaları gibi gösteriyorlar. Resmi makamların söylemediklerini, resmi makamların söyledikleri gibi göstererek vatandaşlarımız arasında korku, panik ve endişe yayıyorlar. Bunlarla ilgili yalan, asılsız, iftira, manipülatif sosyal medya içerikleriyle alakalı hem kolluk güçleri hem de cumhuriyet savcılıkları adli süreçleri işletmektedir. Bunun bilinmesinde fayda var. Kimsenin suç işleme hakkı yoktur. Kanunlar çerçevesinde herkes işini yapmaktadır ama bu işi yapan insanların işlerini zorlaştırmak, engellemek ve vatandaşlar arasına korku yaymak için yalan, iftira, çarpıtma haber yapanlara bunların karşılıkları bizim ceza mevzuatımız ve özel kanunlarımıza suç olarak tanımlanan varsa onlar ile ilgili adli takibin yapıldığını herkesin bilmesinde fayda var"