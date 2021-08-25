İhlas Haber Ajansı

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Aday memurlara moral

Sen Düzce Şubesi tarafından ziyaret edilen adaylara başarılar dilendi.


Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanan memurlar adaylık sınavlarına girdi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yapılan sınavlar öncesinde Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Ali Canbaz, listeye gelerek adaylık eğitim süreçlerinin devam ettiği vatandaşlar ile bir araya geldi. Konu üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, adaylık sınavında memurlara başarılar temennisinde bulunuldu.

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