Aday memurlara moral

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesine atanan memurlar adaylık sınavlarına girdi. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde yapılan sınavlar öncesinde Memur-Sen Düzce Başkanı Ömer Faruk Çelebi ve Eğitim Bir-Sen Başkan Yardımcısı Ali Canbaz, listeye gelerek adaylık eğitim süreçlerinin devam ettiği vatandaşlar ile bir araya geldi. Konu üzerinde karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, adaylık sınavında memurlara başarılar temennisinde bulunuldu.