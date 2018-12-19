Aday öğrenciler Düzce Üniversitesini gezdi

Mühendislik Fakültesi ile başlayan ziyarette misafir öğrencilere; Düzce Üniversitesi öğretim elemanları tarafından derslikler ve laboratuvarlar gezdirildi. Ayrıca yürütülen çalışmalar anlatılarak, öğrencilerin merak ettikleri sorular yanıtlandı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat ve Eğitim Fakültesi'ni de ziyaret eden üniversite adayı öğrenciler, İlahiyat Fakültesi'nde Dekan Prof. Dr. İsmail Karagöz tarafından bilgilendirildi. Öğrencilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Karagöz, başarı dilekleriyle konuşmasını sonlandırdı. Eğitim Fakültesi hakkında da yetkililerden bilgi alan konuk öğrenciler, Düzce Üniversitesi'nin kendilerine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür etti.