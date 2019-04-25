Adigey Cumhuriyeti Başkanı Kumpil Düzce'de

Rusya'ya bağlı Adigey Cumhuriyeti'nin Başkanı Murat Kumpil, “Biz 2 ülke iki bölge arasında ekonomik, kültürel, eğitim alanında, turizm alanındaki ilişkilerimizi karşılıklı olarak geliştirip daha etkin hale getireceğimize inanıyoruz” dedi.

Adigey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpil, beraberindeki heyetle Düzce'ye geldi. 25 Nisan Adige Bayrak Günü kutlamaları kapsamında geldiği kentte ilk olarak Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Dağlı, Çerkez halkının 1960 yılından bu yana Düzce'de huzur ve güven içerisinde yaşadığını belirterek, “Düzce kültürel çeşitliliğin had safhada olduğu bir il. Burada pek çok dil konuşuluyor. Çerkez dili de bunların başında geliyor. Çerkez halkı 1960 yılından bu yana Düzce'de huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürüyor. Halkımızın birlik ve beraberliği ve Düzce halkı ile yakınlığı takdire değer. Ürdün ve Katar'daki Çerkez halkının bir kısmı ile görüşmek suretiyle oradaki birlik ve beraberliğe de şahit oldum. Düzce Valiliği ve Düzce Üniversitesi olarak işbirliğine her zaman hazırız” dedi.

"Düzce'de de etkinlikler yapılabilir"

Adıgey Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpil ise Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu yılı Türkiye ve Rusya arasında kültür ve turizm yılı ilan ettiğini hatırlattı. Bu çerçevede Düzce'de de bir çok etkinliğin yapılabileceğini kaydeden Kumpil, “Halkımla ilgili sıcak sözleri için Valimize şükranlarımı sunuyorum. Her insan kendi halkı ile gurur duyar. Biz Türkiye'de ne kadar kalbi duygularla karşılandığımızı gördük. Dostluk ilişkilerine büyük önem veriyoruz. Şuna inanıyoruz ki iki ülke arasında dostluk köprülerinin kurulmasında halkımız önemli bir rol oynayabilir” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Kumpil ve Dağlı birbirlerine kültürel izler taşıyan hediyeler verdi. Adigey Başkanı Murat Kumpil, valilik ziyaretinin ardından yürüyerek Düzce Belediyesine kadar gitti. Bu sırada ise esnafları ziyaret etti, selamlaştı.

Başkan Özlü karşıladı

Adigey Başkanı Kumpil'i Düzce Belediyesi önünde ise Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve kurmayları tarafından karşıladı. Misafir başkan belediye önünde bekleyen zabıtlara Türkçe “Merhaba” diyerek selamladı. Adigey Başkanı Kumpil ve Başkan Özlü daha sonra belediyeye geçti.

Türkiye'nin doğusundan batısından gelen çok sayıda insanın Düzce'de yaşadığını belirten Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, ”Güzel olan tarafı şudur ki, bütün bu insanlar, farklı kültürler birlikte barış içinde Düzce'de yaşarlar. Bunu yaşatabilen örnek bir şehirdir. Özellikle 1864 yılından sonra Düzce'ye yerleşen Adigeler Düzce'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine çok önemli katkılar sunmuşlardır” diye konuştu.

Başkan Kumpil ise Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün Adigey halkı için söylediklerine teşekkür ederek, “Türkiye Cumhuriyeti'nde barış içinde yaşayan, çalışan, faaliyette bulunan Adige halkı için söylemiş olduğunuz sıcak sözler için ayrıca teşekkür ediyorum. Bu ziyaretimizde hem hükümet üyelerimiz var, hem iş adamlarımız, hem de akademisyenlerimiz var. Burada yaşayan Adigeylerin gerçekleştireceği köprüler vasıtasıyla biz 2 ülke iki bölge arasında ekonomik, kültürel, eğitim alanında, turizm alanındaki ilişkilerimizi karşılıklı olarak geliştirip daha etkin hale getireceğimize inanıyoruz. Devlet Başkanlarımız Vladimir Putin ile Recep Tayyip Erdoğan bu yılı Türkiye ile Rusya arasında Kültür ve Turizm yılı olarak ilan ettiler” dedi.

Düzce Belediyesi ziyaretinin ardından Adigey Cumhuriyeti'nin Başkanı Murat Kumpil ve beraberindeki heyet Düzce Üniversitesine geçti.