Adımlar temiz şehir Düzce için atıldı

Düzce Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde ‘Temiz Şehir Düzce' temalı kortej yürüyüşü ve çeşitli spor etkinlikleri düzenlendi. Hafta çerçevesinde yapılan resim ve atık pil toplama yarışmalarının ödülleri de etkinlikte sahiplerini buldu.

Düzce Belediyesi tarafından organize edilen Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri Temizlik İşleri Müdürlüğü, Sosyal İşler Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile bir dizi etkinlik düzenlendi. Belediye önünden Antıpark meydanına düzenlenen kortej ile başlayan etkinliklere başta temizlik personelleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Organizasyona Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ve ilgili kurum müdürleri de iştirak ederek destek verdi.

Minikler'den ‘sıfır atık' defile şovu

İstanbul Caddesi üzerinden Anıtpark meydanına kadar süren kortej yürüyüşünün ardından alanda kurulan atölye ve sergiler katılımcılar tarafından gezildi. Düzce Belediyesi Çocuk Üniversitesi Kelebekler Sınıfı tarafından gerçekleştirilen ‘Sıfır Atık Defilesi' ile başlayan etkinliklerde daha sonra TOBB İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan tekvando gösterisi katılımcıların alkışları eşliğinde gerçekleştirildi.

Resim yarışmasında dereceye girenlere ödül

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Çocuk Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen ‘Sokak Senin' temalı resim yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. Yarışmada birinciliği elde eden Telem Gök 1500 TL'lik kırtasiye hediye çeki kazanırken, ikinci olan İpek Kurtbeyoğlu 1000, üçüncü olan Ayla Bektaş ise 750 TL'lik kırtasiye hediye çekinin sahipleri olarak ödüllerini Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Yılmaz'ın elinden aldılar.

Atık pil yarışmasının galibi Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu

Dünya Çevre Haftası etkinlikleri doğrultusunda 1 Aralık 2022 ile 30 Nisan 2023 tarihleri arasında il genelindeki ilköğretim, ortaöğretim ve liseler arasında düzenlenen ‘Ödüllü Atık Pil Toplama Yarışması'nın dereceye yapan okulları da ödüllerini aldı. Yarışma süresince okullardan toplam 400 kilogram atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırılırken, Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu, topladığı 92 kilogram atık pil ile birinciliği elde etti.

8 okul dereceye girdi

Beyciler Anadolu Lisesi 77, Düzce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 71, Düzce Üniversitesi Anaokulu 64, Cumayeri Ortaokulu 52, Paşaormanı İlkokulu 18, Kaptan Altay Altuğ Kızılay Anaokulu 12, Orhangazi Yatılı Bölge İlköğretim Okulu 12 kilogram atık pil ile dereceye giren diğer okullar olurken, ödüllerini ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal takdim etti.

Gün boyu etkinliklerin sürdürüldüğü ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'nün sportif etkinlik alanlarının yer aldığı Anıtpark Meydanında, vatandaşlara çevre temizliği ve sıfır atık noktasında farkındalık oluşturmak için bilgilendirmeler de gerçekleştirildi.