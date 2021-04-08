AFAD'dan okullara afet ziyareti

Düzce AFAD Müdürü Ali Kartal ve Şube Müdürü Cihan Metin,2021 afet eğitim yılı etkinlikleri kapsamında Bahçeşehir Koleji Düzce Kampüsü'nü ziyaret ederek ilkokul ve Lise Müdürleri Mürvet Aydın ile İlkay Altınışık'ı ziyaret ettiler.

İl Müdürü Kartal okul yöneticilerine afet bilinci ve eğitimleri konusunda bilgiler vererek ayrıca afet çantası hediye etti.

Okul Müdürü Mürvet Aydın, “2021 Afet eğitim yılı eğitimlerimizi okulumuz veli ve öğrencilerimiz ile sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.