İhlas Haber Ajansı

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Afet bölgelerinde çalışan ekiplere eğitim verildi

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından afet bölgelerinde görev alan personellere yönelik eğitim programı düzenlendi.


Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personellerine yönelik düzenlenen çevrimiçi eğitim programında, afet bölgelerinde görev alan veya görev alacak olan personellere bilgilendirmeler yapıldı. Vatandaşlar ile ilişki ve bağ kurularak psikososyal destek sağlayan personellere, neler yapmaları gerektiği anlatıldı. Daha önce Kahramanmaraş, Gaziantep ve Adıyaman'a ekipler gönderen Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Hatay'a gönderilecek olan 4. ekibin de eğitimlerini tamamladı. Diğer ekipler ise bulundukları bölgelerde eğitimlere girdi.

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