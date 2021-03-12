Afet farkındalık eğitimler ilçelerde devam ediyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tüm Kaymakamlık ve bağlı kurum ve kuruluş personellerine afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce İl Afet ve Acil Durumlar Müdürlüğü ve Akçakoca İlçe Özel İdare Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Belediye Meclis Salonunda gerçekleşen eğitimde, Düzce AFAD eğitmenleri tarafından iki oturum halinde toplam 107 kişiye sunum yapıldı. Eğitimde, deprem sonrası ilk 6 saat başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranış şekilleri anlatıldı. Yapısal ve yapısal olmayan riskler, afet sonrası ilk 72 saat, acil durum çantası, deprem sigortası, AFAD gönüllülük projesi, aile afet ve acil durum planı, tahliye, toplanma ve barınma alanları, ilk yardım, yangın ve afet farkındalığı konularında bilgiler verildi.