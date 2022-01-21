Afyon'dan gelip Düzce Üniversitesini incelediler

Tıbbi mantar üretim tesisi kurma çalışmaları kapsamında ziyaret gerçekleştiren Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Düzce Üniversitesi'nin katma değerli bölgesel kalkınma faaliyetlerini yerinde inceleyerek istişarelerde bulundu.

Düzce Üniversitesi'nin bölgesel kalkınma faaliyetleri ve tıbbi mantar üretim çalışmaları konulu sunumunun ardından, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Şahin ile birlikte ilk olarak Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi'ni ziyaret eden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Merkez Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya tarafından bilgilendirildi. Ziyarette; Düzce Üniversitesi'nden Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Uğur Hasırcı ile Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Çağlar Akçay da yer aldı. Merkezin, Türkiye'nin en büyük Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Merkezi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, alanında özel eğitim almış, akademisyen olan sertifikalı uzman hekimler tarafından yürütülen GTT uygulamaları hakkında bilgiler paylaştı. Merkezin, Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış bir klinik araştırma merkezi olduğunu belirten Prof. Dr. Kaya, Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Konuk heyet, daha sonra Tarımsal Atıkların Endüstriye Geri Kazanımı Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret ederek, Merkez Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Çağlar Akçay ve Doç. Dr. Zübeyde Filiz Arslan'dan tıbbi mantar üretim faaliyetleri alanında, Düzce Üniversitesi'nin örnek çalışmaları ve tecrübeleri konusunda bilgiler aldı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin bir sonraki durağı ise Düzce Üniversitesi Üretim Merkezi oldu. Doç. Dr. Uğur Hasırcı, konuk heyete; GMP, ISO 9001 ve ISO 22000 sertifikalarını alarak, evrensel standartlarda üretim yeteneğini belgelendiren Üretim Merkezi'nin faaliyetleri konusunda bilgilendirmede bulundu. Düzce Üniversitesi'nin yeni markası olan Univera logolu tüm ürünlerin, sadece Düzce Üniversitesi uzman personeli eliyle üretildiği tesisin, ayrıca endüstriye nitelikli fason üretim hizmeti de verdiğini dile getiren Doç. Dr. Uğur Hasırcı, Merkezde, bölge halkı tarafından üretilen tıbbi bitki, tıbbi mantar ve arıcılık ürünlerinin, katma değerli nihai ürüne dönüştürüldüğünü vurguladı.

Konuk heyet son olarak Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'la bir araya geldi. Tıbbi mantar üretim tesisi kurma çalışmaları kapsamında Düzce Üniversitesi'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini ifade eden Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi heyeti, Rektör Çakar'la iş birliği imkanlarıyla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.