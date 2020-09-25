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Ağa Mahallesi'nde korona virüs denetimi

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Korona virüs denetimlerine devam ediyor.

Vali Atay son olarak Ağa Mahallesi'nde denetime çıkarak vatandaşlara hijyen kurallarında bilgilendirmelerde bulundu.


İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan Sağlık için hepimiz için sloganı ile sürdürülen Korona virüs denetimleri Düzce'de günde 3'e çıkartıldı. Düzce Valisi Cevdet Atay'ın bizzat katıldığı denetimler mahallelerde de başlatıldı. Vali Atay beraberindeki heyet ile birlikte Düzce Ağa Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Salgınla mücadele kapsamında denetimlere devam eden Vali Atay, maske mesafe ve hijyene dikkat çekerek, “ Zor olan, kurallara uymak değil, sağlıklı günlerimize muhtaç kalmaktır

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