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Ağa takılan güvercinin yardımına itfaiye koştu

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Cedidiye Mahallesinde bir binada balkona gerilen ağa takılan güvercinin yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cedidiye Mahallesinde bir binada balkona gerilen ağa takılan güvercinin yardımına Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. Mahsur kaldığı yerden kurtarılan güvercin doğaya salındı.


Düzce'nin Cedidiye Mahallesi Hükümet Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4 katında balkona gerilen ağa takılan güvercini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarı alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merdivenli araç ile 4 kata çıktı. Balkonunda bulunan ağa takılarak çırpınan güvercine ulaşan ekipler kurtardılar. Kurtulan güvercin doğal ortamına bırakıldı.

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