Ağacı gözdesinden ataşe verdiler

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yahyalar merasında kendini bilmez kişi yada kişiler tarafından ağaç gövdesinden ateşe verildi. Vatandaşların ihbarı üzerine yanan ağacı itfaiye ekipleri söndürdü.

Düzce merkeze bağlı Yahyalar Merasında bu sabah saatlerinde meydana gelen olayda kendini bilmez, doğa düşmanı kişi yada kişiler bir ağacı gövdesinden ateşe vererek uzaklaştılar. Durumu haber alan Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yanan ağacı söndürdü. Yangını kimin yada kimlerin ne amaçla çıkarttığı araştırılıyor.