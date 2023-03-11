İhlas Haber Ajansı

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Ağaçlar bahar bakamı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, Düzce Akçakoca karayolu üzerinde bulunan ağaçları yazlık bakıma aldı.


Düzce'de ağaçların yazlık bakım çalışmalarına Düzce Belediyesi tarafından başlandı. Ekipler, yola tehlike olabileceği düşünülen ağaçlardan başladığı bakım çalışmalarının ilkini Akçakoca-Düzce Karayolunda başladı. Ağaçların daha sağlıklı ve istenilen biçimde gelişebilmelerini sağlamak için ‘form budama' işlemlerine başlayan Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Akçakoca yolu üzerinde yapılan çalışmaların ardından diğer yollarda da ağaç bakımlarını yapacak.

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