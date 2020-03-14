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Ağaçlar çiçek açtı, Düzce'ye bahar geldi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de çiçek açan erik ağacı baharı getirdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiçek açan erik ağacı baharı getirdi. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde Düzce'nin bir çok noktası rengarenk oldu.


Kış aylarının oldukça ılıman geçtiği Düzce'de mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı sonrasında meyve ağaçları baharın habercisi olan çiçeklerini açtı. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaçlar sayesinde Düzce'nin bir çok noktası rengarenk oldu. Vatandaşlar ise ağaçların erken çiçek açması nedeni ile meyvelerinin dökülmesinden endişe ediyor.

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