Ağaçlara kar yağışı öncesi bakım

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bu çerçevede Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan ağaçların budamasını gerçekleştiriyor.

Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kış aylarının gelmesiyle birlikte ana arterlerde bulunan ağaçların sürücü ve yayalar için tehlike oluşturmaması adına bakım ve temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Ağaçların kış mevsimi hazırlığı için büyük önem taşıyan ve mevcut bitkilerin sağlıklı büyümesi için yürütülen budama işlemine Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi üzerinde bulunan büyük gövdeli ağaçlardan başlayan ekipler, ağaçların kış mevsimini sorunsuz şekilde atlatması ve kontrolsüz büyümelerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Müdürlük bünyesindeki uzman ekipler tarafından yürütülen çalışma dahilinde caddenin her iki yönünde de gerçekleştirilecek budama ve bakım çalışmalarıyla, bahar aylarıyla birlikte bitkilerin daha estetik bir görünüm kazanması da sağlanmış olacak.