Ağır hasarlı binada kurtarma tatbikatı yaptılar

DAKE yeni üyelerine yönelik makine ve ekipman kullanım eğitimi verildi. Planlama ve duyurusu önceden yapılan bu eğitimin sonrasında verilen "Kırmızı Alarm" ile, ekip liderlerinin hazırladığı senaryoya uygun olarak ağır hasarlı bir binada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Durumdan habersiz üyeler tam katılımıyla gerçekleştirilen senaryo başarıyla uygulandı. Eğitime DAKE Düzce ve DAKE Bolu gönüllüleri katıldı.