İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ağır hasarlı binada kurtarma tatbikatı yaptılar

DÜZCE(İHA) – Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) derneğe yeni üye olan gönüllülere yönelik makine ekipman kullanım eğitimi ve acil durum senaryosu eğitimi verildi.


DAKE yeni üyelerine yönelik makine ve ekipman kullanım eğitimi verildi. Planlama ve duyurusu önceden yapılan bu eğitimin sonrasında verilen "Kırmızı Alarm" ile, ekip liderlerinin hazırladığı senaryoya uygun olarak ağır hasarlı bir binada arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.


Durumdan habersiz üyeler tam katılımıyla gerçekleştirilen senaryo başarıyla uygulandı. Eğitime DAKE Düzce ve DAKE Bolu gönüllüleri katıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.