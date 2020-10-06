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Ahırı saran alevler eve sıçradı; 1 kişi dumandan etkilendi

Düzce’de, merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyünde meydana gelen yangında ahırda başlayan yangın, ahıra bitişik olan eve sıçradı.

Düzce'de, merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyünde meydana gelen yangında ahırda başlayan yangın, ahıra bitişik olan eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken ahır tamamen ev ise kısmen yandı. 1 Kişi ise dumandan etkilendi.


Düzce'de, akşam saatlerinde merkeze bağlı Gürcüçiftlik köyünde Musa Bayrak'a ait ahırda yangın çıktı. Kısa sürede ahırı saran alevler rüzgarında etkisiyle bitişiğinde bulunan Ali Keleş'e ait eve sıçradı. Evin bir bölümü alevler içinde kaldı. Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine köye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederken itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.


Yangında Ali Keleş'e ait ev kısmen, Musa Bayrak'a ait ahır ise tamamen yandı. Alevlere müdahale etmeye çalışan 1 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen şahsa sağlık ekipleri müdahale ederek şahsı ambulans ile hastaneye kaldırdılar.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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