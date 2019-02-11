Ahmet Sula Düzcelilerle buluşacak

Düzce Belediyesi ünlü son dönemde dikkatleri üzerine çeken ve hem polis hem de çeşitli dallarda ortaya koyduğu eserlerle dikkatleri üzerine çeken Ahmet Sula'yı Düzcelilerle buluşturacak.

Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü kaligrafi, şiir ve tiyatro alanlarında önemli çalışmalara imza atan Polis-Sanatçı Ahmet Sula'yı 19-20 Şubat tarihlerinde Kültür Merkezinde sevenleri ile buluşturacak. “Kelimenin Kalbi” adıyla kendi resimlerinden oluşan sergi açılışının da yapılacağı program kapsamında Ahmet Sula, 19 Şubat Salı günü saat 19:30'da ‘Gençlik, Şuur ve Özgüven' konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak. Çeşitli sanat dallarında yaptığı çalışmalar ile sanatçı kişiliği hakkında bilgiler aktaracak olan ve iki gün boyunca resim sergisinin de ziyaretçilerle buluşacağı Sula'nın programına tüm vatandaşlar davetlidir.

Ahmet Sula Kimdir?

Söz, yazı ve resim sanatını Türk-İslam inanç ve kültürüyle harmanlayarak felsefi eserler üreten Ahmet Sula 1970 Ankara doğumludur.

1992 yılında Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra uzun yıllar istihbarat ve terörle mücadele birimlerinde görev yaptı. FETÖ/PDY terör örgütünün 17/25 Aralık darbe girişimlerinin ardından 27 Aralık 2013'te Terörle Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olarak atandı. Başkan Yardımcısı ve Başkan Vekili sıfatıyla birlikte bu görevi 2 yıl sürdürdü. Halen Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda Başmüfettiş olarak görev yapan Sula, 1. Sınıf Emniyet Müdürüdür.

Tiyatro, müzik, resim, kaligrafi ve şiir çalışmalarıyla sanat hayatına ilkokul yıllarında başlayan Sula, sanatçı kimliği ile ülkemizi uluslararası etkinliklerde temsil etmektedir.

Günümüze kadar Türkiye ve Dünya'dan 30 farklı noktada açtığı sergilerinde yaklaşık 60.000 sanatsever ile buluşmuştur (Ankara, Batman, Bayburt, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kars, Mardin, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Doha, Dubai, Pekin ve Tokyo).

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Mehmetçik Kutulamare' dizisi ile Türk-Japon ortak yapımı ‘Ertuğrul 1890' filmlerinin logo tasarımlarının yanı sıra kurumlar ve çeşitli üniversitelere logo tasarlamaktadır.