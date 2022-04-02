Ahşap ev alev alev yandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında adeta alev topuna dönen ev, ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Cumayeri ilçesine bağlı Taşlık köyünde F.A.'ya ait evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Ahşap ev bir anda alev topuna dönünce bölgeye Cumayeri Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler, evden yükselen alevleri söndürebilmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu.