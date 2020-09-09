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Ahşap yürüyüş yolları bakıma alındı

Düzce Belediyesi tamir, bakım ve onarım çalışmalarına Kent Park içindeki yürüyüş yollarında devam ediyor.


Düzce Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların uğrak noktası Merkez Kent Park içindeki yürüyüş yollarını bakıma aldı. Park içindeki ahşap yürüyüş alanlarında meydana gelen deformeler ve kırılan noktaları yenileyen ekipler, park içinde yaya ve bisikletli vatandaşları tehlikeye sokacak her türlü engeli ortadan kaldırdı. Kusursuz Kafe bahçesinde bulunan çocuk oyun ve spor aletlerinin bulunduğu alanda da çalışma yapan ekipler, vatandaşların karşılaştıkları olumsuzlukları kendilerine bildirmelerini rica etti.

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