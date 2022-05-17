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Aile Haftası etkinlikleri yürüyüş ile başladı

Düzce’de Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Düzce'de Aile Haftası dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.


15 - 21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Aile Haftası çerçevesinde Düzce'de bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenen korteje, Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Düzce Belediyesi önünde başlayan yürüyüşte, “Biz Büyük Bir Aileyiz” yazılı pankart açıldı. Protokol üyeleri, yürüyüş sonrasında huzurevi sakinlerinin el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları gezdi.

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