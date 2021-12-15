Aile hekimlerine eğitim verildi

Programa katılan hekimlerin sertifikalarını ise Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz verdi.

Düzce'de aile hekimlerine yönelik eğitim programları başlatan Sağlık Müdürlüğü ilk eğitimini gerçekleştirdi. Aile hekimlerinin çalışma programlarına göre yapılan eğitimler kapsamında kronik hastalıklar izlem, tüberküloz, kanser taramaları randevu sistemi ve korona virüs aşılamaları konularında eğitim düzenlendi. 4 gün boyunca merkezde bulunan Aile Hekimlerinin tamamına verilen eğitimler sonrasında oluşturulan sertifikalar Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından aile hekimlerine tek tek dağıtıldı.