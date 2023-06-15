Aile Hekimlerine farkındalık eğitimi

Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda; Aile Hekimlerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, beyaz kod ve intiharı önleme konularında farkındalık eğitimi düzenlendi.

Düzce Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen ve 115 Aile Hekiminin katıldığı eğitimde; Sosyal Çalışmacı Nur Mertoğlu tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele, Psikolog Zeynep Uran ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Eğitmeni Uz. Dr. Neslihan Kara tarafından intiharı önleme ve farkındalık eğitimi, kurum avukatları Figen Cönk ve Tayfun Ormankaya tarafından beyaz kod konularında katılımcılara eğitim verildi.