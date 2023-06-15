İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aile Hekimlerine farkındalık eğitimi

DÜZCE(İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Aile Hekimlerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, beyaz kod ve intiharı önleme konularında eğitim verildi.


Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ve Destek Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda; Aile Hekimlerine yönelik kadına yönelik şiddetle mücadele, beyaz kod ve intiharı önleme konularında farkındalık eğitimi düzenlendi.


Düzce Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen ve 115 Aile Hekiminin katıldığı eğitimde; Sosyal Çalışmacı Nur Mertoğlu tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele, Psikolog Zeynep Uran ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Eğitmeni Uz. Dr. Neslihan Kara tarafından intiharı önleme ve farkındalık eğitimi, kurum avukatları Figen Cönk ve Tayfun Ormankaya tarafından beyaz kod konularında katılımcılara eğitim verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.