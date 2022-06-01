Aile içi iletişimi arttıran proje

DÜZCE(İHA) – Düzce Şükran Öney Anaokulu'nda çocuklara kitap okuma alışkanlığının aşılanması amacıyla ‘Bir Sana Bir Bana Kitap' projesi hayata geçirildi. Projede veliler kitapları çocukları ile birlikte okuyup, değerlendirerek kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

Amaçlarının çocuklara kitap okuma sevgisi kazandırmak olduğunu vurgulayan Okul Müdürü Emine Taşlı, proje ile velilerin çocukları ile birlikte verimli zaman geçirdiğini ve aile içi iletişimin arttığını söyledi. Kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazanılmasında ailenin önemine dikkat çeken Emine Taşlı “Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle kitap okuma oranı iyice azalmıştır. Kitap okuma oranlarımız çok düşüktür. Biz de Şükran Öney Anaokulu olarak kitap okuma alışkanlığının erken yaşta kazandırılmasında ailelerin önemini vurgulamak istedik. Her ay hem velimiz hem de öğrencimiz için bir kitap belirleyerek her ayın sonunda velilerimiz ile kitaplarımız hakkında değerlendirme toplantısı yapılarak proje yürütülmüştür” dedi.

Projenin sonunda velilere Okul Müdürü Emine Taşlı tarafından katılım belgesi verildi.