İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aile içi şiddet ihbarına giden polise sürpriz

DÜZCE(İHA) – Düzce’de site içinde aile içi şiddet ihbarına giden polislere site sakinleri sürpriz yaptı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de site içinde aile içi şiddet ihbarına giden polislere site sakinleri sürpriz yaptı. Polis haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak isteyen site sakinleri önce polisleri ihbarla çağırdılar ardından da Türk bayraklarıyla alkışlarla polis haftasını kutladılar.


Düzce merkeze ağlı Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Duru Sitesi sakinleri 10 Nisan Polis günü ve polis haftası nedeniyle polislere sürpriz yaptılar. Aile içi kavga var ihbarı ile polisleri siteye çağıran site sakinleri polisin siteye gelmesi ile birlikte balkonlara çıkarak Türk Bayrakları sallayıp alkış tuttular. Ayrıca evlerinde “Ölürüm Türkiyem” şarkısını çalarak polisleri karşıladılar. Sürpriz karşısında duygulanan polisler ise vatandaşları selamlayarak siteden ayrıldılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.