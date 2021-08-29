Aileler bahçede, çocuklar eğitimde

DÜZCE (İHA) – Çocuk İşçiliği ile mücadele Ulusal Programı Eylem planı çerçevesinde Düzce'ye fındık toplamaya gelen ailelerin çocukları eğitime alındı. .

Düzce'de devam eden fındık sezonu için Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden Düzce'ye gelerek fındık toplayan ailelerin çocuklarına eğitim verildi. Çocuk İşçiliği ile Mücadele Ulusal Programı Eylem Planı kapsamında Düzce İl ve Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'nce çocuklara yönelik program düzenlendi. Aileleri fındık bahçelerinde fındık toplarken, çocuklar ise ilgili kurumlar tarafından eğitime alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın faaliyetleri hakkında çocuklara bilgiler verilirken, Beyören İlkokulu'nda çeşitli eğitici videolar izletildi. Çocuklarla daha sonra düzenlenen etkinlikte ise fidan dikimi yapıldı. Her çocuğa bir fidan dikimi yapılırken, fidanlara ise çocukların isimleri verildi.