AK Parti Başkan adayı Özlü “Kasapoğlu ile çalışmayı ben istedim”

Faruk Özlü, MHP'den belediye başkan aday adayı olan ve partisinden istifa eden Celal Kasapoğlu ve ailesi ile görüştüğünü ve görüşmenin olumlu sonuçlandığını söyledi.

31 Mart yerel seçim çalışmalarına devam eden 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Dr. Faruk Özlü, diğer yandan da kendi ekibini oluşturmaya devam ediyor.

Daha önce Celal Kasapoğlu ile çalışma isteğini dile getiren Özlü, görüşmenin gerçekleştiğini ifade ederek “Celal Kasapoğlu ve ailesi ile görüştük. Annesi Fatma Ayten Hanım aynı zamanda lisede benim kimya hocamdı. Celal, çok değerli bir kardeşimizdir, Düzce için değerli ve geleceği parlak bir isimdir. Celal Kasapoğlu ile çalışmayı ben istedim. Birlikte Düzce için çok daha başarılı olacağımızı düşündüm.

Ardından Celal ile iletişime geçtik, kendisi ile görüştüm. Ailesi ile tanıştım, bir araya geldik, istişarelerde bulunduk. Celal ile çalışma isteğimi dile getirdim, neticede bugüne kadar geldik. Aslında bu süreç çok çabuk gelişti ve karara bağladık.

Düzce'de yeni bir sayfa açtığımızı her zaman söylüyorum. Bu yeni süreçte bizimle yol alacak birçok sürpriz isim olacaktır. Düzce için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Düzceliler bize güvensin, bize inansın. Düzce çok güzel olacak” dedi.