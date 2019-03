AK Parti Başkan adayı Özlü'ye sevgi seli

Faruk Özlü “Bizim gönlümüz çok geniş. Her zaman söylüyoruz. Düzce için kim bir çivi çakmak istiyorsa, bir tuğla örmek istiyorsa bize katılsın, bizimle olsun AK Parti'ye katılsın. Biz hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz, biz sevgi dili kullanacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim gönlümüz geniş” dedi.

31 Mart Yerel seçimleri için mahallelerde çadır programlarına başlayan 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ilk durağı Aziziye Mahallesi oldu. Havai fişek gösterisi ile karşılanan Özlü'ye Aziziye'de, AK Parti Düzce Milletvekilleri Fahri Çakır, Ayşe Keşir, AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin, Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay ve belediye meclis adayları eşlik etti.

Düzce'ye hizmet etmek isteyen herkesi AK Parti çatısı altına davet eden Özlü “Bizim gönlümüz çok geniş. Her zaman söylüyoruz. Düzce için kim bir çivi çakmak istiyorsa, bir tuğla örmek istiyorsa bize katılsın, bizimle olsun AK Parti'ye katılsın” dedi.

Kavga dilinden uzak olacaklarını söyleyen Özlü “Biz hiçbir zaman kavga etmeyeceğiz, bizim kavga ile işimiz olmaz. Biz sevgi dili kullanacağız, herkesi kucaklayacağız. Bizim gönlümüz geniş. Bizim kapımız iş yapmak, çalışmak isteyen herkese açık. Bize güvenmenizi, AK Parti'ye güvenmenizi istiyorum. Önümüzde ki 5 yıl Düzce'nin sıçrama yapabilmesi için, şaha kalkması için sizlerden destek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Düzce'de yapılan her işin altında AK Parti'nin imzası olduğunu söyleyen Özlü “Diyorlar ki AK Parti Düzce'ye ne yaptı, Bakan Özlü Düzce'ye ne yaptı. 1999 depreminden sonra Düzce'de taş üzerinde taş kalmamıştı. 2002'de iktidara geldik, bugün Düzce'de her ne varsa, bulvarlar varsa, hastane varsa, üniversite varsa, kültür merkezi varsa, terminal varsa, binalar varsa bunların tamamını yapan AK Parti'dir. Düzce'de yapılan her işte AK Parti'nin imzası vardır.

Proje konusunda AK Parti ile kimse yarışamaz. Biz Proje tanıtım toplantıları yapıyoruz, böyle bir prohe tanıtım toplantısı yapan başka bir siyasi parti var mı? Yapamazlar. Siyaset projeler ve fikirler ile yapılır. Projesi olan parti hemen belli olur. Biz Düzce için projeleri olan bir siyasi partiyiz” dedi.

Mahalle bazlı çalışmayı bir tek AK Parti'nin yaptığının altını çizen Özlü “Mahalle mahalle Düzce'nin sorunlarını çalışan, bunları inceleyen, takım kuran tek siyasi parti AK Parti'dir. Açık ara AK Parti'nin farkı vardır, bizim farkımız dersimize çalışıyor olmamız. Ben dersime çalıştım, dersime çalışarak geldim. 56 mahalleyi ayrı ayrı inceledim” şeklinde konuştu.