AK Parti Düzce il başkanı Keskin, seçim sürecini anlattı

AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin parti binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda seçim süreci ve ilçe ve belde başkan adayları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hikmet Keskin, AK Parti teşkilatlarının kenetlenerek Mart 2019 seçimlerine doğru güçlü bir şekilde yol aldığını belirterek, 2 aydır başlayan seçim sürecinde çok değerli aday adaylarının başvuruda bulunduğunu söyledi. Bu süreçte teşkilatların tarafsız bir şekilde dimdik durduğunu söyleyen Keskin, yoğun bir sürecin ardından Düzce için en hayırlı adayın seçildiğini ifade ederek “Bakanımız Faruk Özlü'nün Düzce'de gerçekten çok büyük emeği var. Kendisiyle yol arkadaşlığı yamaktan da büyük onur ve şeref duyduğum ağabeyimiz Düzce Belediye Başkan adayı olmuştur. Hayırlı olsun” dedi.

İlçe ve belde belediye adayları ile ilgili de konuşan İl Bakanı Keskin “Sabırlı olmanızı rica ediyorum. Birlikteliği beraberliği 16 yıldır olduğu gibi bundan sonra da sağlayarak, teşkilatların Düzce'de tekrar zafer anıtını dikeceğiz. İlçe ve Belde başkan adaylarımızda 14 Aralık tarihinde belli olacak” diye konuştu.

İl Bakanı Hikmet Keskin, bundan sonraki süreçte teşkilatların sahada kapı kapı dolaşacaklarını söyledi.